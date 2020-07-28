Науседа призвал министра немедленно вернуться из отпуска: люди не должны платить за то, что государство не справляется

В связи с нескончаемыми проблемами с e.sveikata президент Гитанас Науседа призвал министра экономики и инноваций Римантаса Синкявичюса немедленно вернуться к работе. Глава государства также подчеркнул, что людям не нужно платить из своего кармана за то, чтобы государство не справляется.

"Та же проблема и в государственных органах, и я не знаю, - если частные компании могут управлять своими операционными рисками и имеют превентивные системы для прогнозирования потенциальных рисков и опасностей, то государственные органы несут ответственность за гораздо большие базы данных, и, когда потери могут быть огромными, этой системы профилактики у нас нет. Так уж случается, что дождь, снег в Литве всегда становятся источниками каких-то страшных вызовов", - удивился Г. Науседа, выступая перед журналистами в Шяуляй.

Президент заявил, что в понедельник беседовал с министром экономики и инноваций Римантасом Синкявичюсом и заместителем министра здравоохранения Эльвинасом Янкявичюсом.

"Я призвал господина Синкявичюса немедленно вернуться на работу, потому что в таких обстоятельствах отпуск недопустим. По объективным причинам человек не может немедленно вернуться на работу в тот же день, но он должен вернуться на работу завтра.

Самое главное, чтобы из-за этих неприятностей, которые по сути являются проблемами властей, не страдали простые людей - клиенты, пациенты, врачи. Вы скажете, что они уже страдают, но важно, чтобы это не привело к дальнейшим финансовым потерям, чтобы система не только была запущена и работала как можно быстрее, но и чтобы людям не приходилось платить из своего кармана за то, что государство, к сожалению, в определенных областях не справляется с вызовами", - сказал Г. Науседа.

Глава государства выразил надежду, что правительство сможет нормализовать систему в ближайшие дни и что потери данных не произойдет.

"Это основная цель, которую мы должны достичь сейчас. А о головах поговорим чуть позже", - сказал Г. Науседа.

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