За последние сутки в Литве установлено 8 новых случаев коронавируса

Министерство здравоохранения заявило во вторник, что за последние сутки в Литве было подтверждено 8 новых случаев коронавируса, а общее число выросло до 2027 года.

В Литве коронавирусом все еще больны 311 человека, 1623 выздоровели.

От COVID-19 в Литве скончались 80 человек, по другим причинам скончались 13 заболевших.

В стране все больше случаев коронавируса, в которых невозможно определить обстоятельства заражения, говорит Роланда Лингене, руководитель Вильнюсского отделения Национального центра общественного здравоохранения.

"У меня нет данных на сегодняшнее утро, но, к сожалению, растет число таких случаев, обстоятельства заражения в которых невозможно определить. Сегодня рано утром мы сообщаем о 7 новых случаях, в 2 из которых эпидемиологам не удалось выяснить обстоятельства заражения. По данным на июл, такие случаи есть, они составляют целых 24 процента от общего числа случаев. Это действительно много, это составляет более одной пятой всех новых случаев, зарегистрированных в Литве", - сказала Р.Лингене во вторник.

По ее словам, после проведения эпидемиологических исследований обстоятельства заражения в некоторых случаях остаются неизвестными. Однако в настоящее время таких случаев становится все больше, и это вызывает беспокойство.

Наиболее распространенные случаи заражения COVID-19 связаны с выявленными очагами в компаниях, семейными праздниками или привозными из других стран.

По словам Р. Лингене, те случаи, обстоятельства заражения в которых не удается определить, скорее всего, вызваны контактом с людьми, которые не чувствуют симптомов, поскольку симптомы заболевания могут появиться через три дня, а у некоторых носителей вируса могут вообще не появиться.

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