Советник президента: будем добиваться большего вовлечения ЕС в проблематику БелАЭС

Литва стремится к еще большей вовлеченности Евросоюза в проблематику строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), которая в ближайшее время может быть запущена, заявил советник президента Гитанаса Науседы.

Об этом советник Ярослав Неверович заявил после того, как глава государства обратился с письмом к председателю Совета руководителей ЕС Шарлю Мишелю по поводу БелАЭС.

"Президент уже обсуждал это с председателем Совета. Сейчас мы призываем еще активнее участвовать в этом политическом процессе, к политической оценке того, что происходит", – сказал Я. Неверович во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он отметил, что достигнутое вовлечение Еврокомиссии "на техническом уровне" является важным шагом в обеспечении безопасности станции, которая строится рядом с литовской столицей, однако необходимо еще большее внимание Евросоюза к этой АЭС.

"Есть стремление вовлечь в процесс председателя Совета руководителей, обеспечить политическую оценку. В качестве результата мы, вероятно, должны получить решения по участию ЕС в оценке того, является ли этот проект безопасным, соответствуют ли вносимые изменения требованиям, которые были выдвинуты. Иными словами, поиск других практических решений, которые бы улучшили ситуацию с безопасностью. (...) Вовлечение всего ЕС в решение проблем этой большой беды", – пояснил советник президента.

По его словам, Литва также обращает внимание ЕС на политические процессы, происходящие в Беларуси в связи с приближением президентских выборов в этой стране.

"Наша позиция однозначна, что выборы должны быть демократическими, власть должна прекратить преследования конкурентов на выборах, а БелАЭС не может быть запущена до тех пор, пока не реализованы требования ядерной безопасности. Иначе сложно было бы говорить о нормальных отношениях и о сотрудничестве с Беларусью", – обобщил Я. Неверович.

В понедельник администрация президента сообщила, что Г. Науседа призывал председателя Совета руководителей ЕС принять более активное участие в обсуждении проблематики безопасности БелАЭС.

"Прошу вас о личном участии на высшем политическом уровне и о незамедлительных действиях с целью защиты безопасности и благосостояния граждан Евросоюза (ЕС)", - написал в письме Г. Науседа.

Президент утверждает, что Беларусь вместе с Россией не принимает во внимание обеспокоенность Еврокомиссии (ЕК), государств-членов ЕС и экспертов Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) недостаточной прозрачностью проекта БелАЭС и нарушением многих стандартов безопасности в области ядерной энергетики.

На АЭС уже доставлено ядерное топливо, идет подготовка к вводу ее в эксплуатацию в августе.

По словам главы государства, Литва благодарна ЕК за усилия по обеспечению безопасности окружающей среды и ядерной безопасности БелАЭС, однако вовлеченности ЕС на техническом уровне "с целью снижения уровня вероятных угроз от этого возглавляемого Россией проекта" недостаточно.

По мнению Г. Науседы, необходимо направить четкий политический сигнал президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом не вводить БелАЭС в эксплуатацию, пока не решены вопросы безопасности и не проведены в жизнь рекомендации по стресс-тестам ЕС. Одновременно должен быть обеспечен ежедневный мониторинг состояния с безопасностью и проведения в жизнь средств безопасности, включая регулярные визиты экспертов на БелАЭС.

Литва является самым активным критиком строительства БелАЭС и готова бойкотировать попадание электроэнергии с нее на рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса по поводу несоблюдения требований безопасности.

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