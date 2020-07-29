Семь лет без документов: гражданин России голодает у российского посольства в Литве

Если вам в июле доводилось проходить мимо посольства России в Вильнюсе на улице Латвю, то вы наверняка могли обратить внимание на одинокого мужчину, сидящего на стуле с плакатом в руках. Это 45-летний Владислав Велицко, гражданин России, уже 7 лет проживающий в Литве без документов. Его история, если верить словам собеседника, - настоящий замкнутый круг.

Владислав годами переписывался с различными российскими госучреждениями в надежде получить документ, удостоверяющий личность. А также "обивал" пороги различных литовских ведомств с целью продления своего постоянного места жительства. В этой просьбе ему отказывали на основании отсутствия российского паспорта. Отчаявшись в поисках справедливости, Владислав с 1 июля объявил бессрочную голодовку у стен российского посольства. Корреспондент Delfi связался с Владиславом Велицко и провел некоторое время на его акции, попутно выслушивая рассказ гражданина России. Представляем вашему вниманию эту необычную по всем меркам историю.

Владислав Велицко родился в 1975 году в городе Каунас, на тот момент Литовской ССР. Детство провел в Литве, затем в какое-то время семья уехала в Крым. Вернулся на родину Владислав в 1991 году. Однако литовское гражданство автоматически он получить не мог, поскольку не проживал на определенный момент на территории страны. Зато получил вид на жительство и до 1994 года оставался лицом без гражданства. В 1994 году по личным обстоятельствам он вынужден был получить гражданство России, а с 1997 года большую часть времени проживал там, но всегда своевременно каждые 5 лет продлевал вид на жительство в Литве.

"С помощью моих знаний в зимние морозы можно оставить Москву без тепла и защитить ее от атак террористов"

В конце 1990-ых Владислав поступил в Московский авиационный институт. Вся его сфера деятельности и все его интересы были связаны с энергетической безопасностью и инфраструктурой мегаполисов. Он имеет несколько десятков печатных статей на эту тему (несколько из них автору этих строк с помощью обычного поисковика удалось обнаружить на сайте лево-патриотической газеты "Завтра" под главным редакторством Александра Проханова - ред.).

В частности, Владислав обладает рядом специфических знаний, которые теоретически вполне могут быть направлены против безопасности России. Например, как оставить Москву без электричества. "Я являюсь человеком, который готовил (анализировал) внутренние документы и готовил документацию, например, для реконструкции систем теплоснабжения и электроснабжения, обеспечивал написание материалов, как можно, например, Москву обесточить или оставить без воды полностью в период зимних морозов и похолоданий. А также инициировал работы по всесторонней защите от выявленных и перспективных угроз энергокомплекса города. То есть понимаете, да, к какому коллапсу это может привести в мегаполисе. А я соответственно занимался тем, как это предотвратить и прогнозированием того, какого рода атаки могут производиться на города", - объяснял Владислав в разговоре с журналистом.

По его мнению, именно этот факт, наложившийся на несколько случайностей, не носящих политического характера, и привел к сегодняшним проблемам.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Постоянный поиск справедливости привел к фабрикации уголовных дел

Проблемы Владислава начались еще в России в 2011 году. Он жил в Москве, и у него неоднократно случались конфликтные ситуации с соседями. Те, в свою очередь, оказались родственниками сотрудников полиции. И один из очередных таких конфликтов привел к уголовному делу в отношении Владислава. Причем, ему самому ничего об этом не было известно. "Его без меня возбудили. Ни одного следственного действия не было. Передали в суд. Когда я обратился в ближайшие суды в Подмосковье, где жил, прокуратура изъяла дело, чтобы я о нем ничего не узнал", - говорит Владислав.

А спустя несколько месяцев в том же 2011 году появилось и второе дело. Сам герой статьи объясняет это его принципиальной позицией в конфликте с соседями-родственниками полицейских. "Оно строилось строго на словах моих оппонентов. Больше ни одной бумаги нет. Вот это и есть российское правосудие. Со слов двух лиц (родственников полицейских), я якобы подошел, одного из них избил и угрожал убить. Я прихожу к участковому, чтобы объясниться. Он говорит, "вы ничего не добьетесь, у них родственники в органах работают". И у меня есть диктофонная запись этих слов", - объясняет Владислав.

"Российские власти на моем примере сломали паспортную систему"

Поскольку какое-то время Владислав на основании имеющегося вида на жительство проживал в Литве в своей каунасской квартире, то после описанных выше событий он прибыл сюда. Тем более подходил срок, когда нужно было в очередной раз продлевать вид на жительство.

В 2013 году в России его осудили. Но на тот момент у него истекал срок действия российского заграничного паспорта, без которого Владислав не мог вернуться в Россию. Он обратился в российское консульство для его замены, однако ему было отказано. "Возможно, чтобы я не мог въехать в Россию и защитить себя в суде по поданной апелляции", - считает Владислав. После этого он стал писать заявления во всевозможные инстанции - МИД, администрацию президента РФ, правительство РФ и так далее. В ответ - только отписки, либо вообще игнорирование. "Отлично, раз я без паспорта не еду, может меня потребовали экстрадировать? Так нет, экстрадировать не хотят, хотя я сам неоднократно просил об экстрадиции российские власти. Просто не дают паспорт", - разводит руками Велицко.

После начала этих событий, в 2015 году, по инициативе правительства Госдума принимает закон о том, чтобы не выдавать паспорт тем, кого осудили в России. "Не выдавать паспорт человеку, который находится в стране, чтобы он не убежал, это нормально. Но не выдавать паспорт человеку, который за рубежом, - это нонсенс, правовой беспредел", - рассуждает Владислав. В итоге, по его мнению, российские власти ради придания видимости своему бездействию сломали паспортную систему, поскольку была введена норма внесудебной расправы: да, живи за границей, но паспорта мы тебе не дадим и лишим доступа к любым услугам. "Я, кстати и проголосовать на выборах президента Путина по недавним поправкам в Конституцию не смог", - вспоминает Владислав.

Претензии есть и к Департаменту миграции Литвы

Параллельно сложности у Владислава появились и с Департаментом миграции Литвы. Причем развиваются они по двум направлениям.

Во-первых, примерно в этот же период подошло время продления его вида на жительство. "Зная, что у меня нет российского загранпаспорта, Департамент миграции сам предложил мне подать документы в 2018 г. на замену вида на жительство без загранпаспорта, написав пояснение, почему у меня нет паспорта. В том же 2018 г. Департамент миграции передумал и сказал, что просить я могу, но они не будут рассматривать поданное мной прошение. Я с этим не согласился, подал в суд и суд выиграл в 2019 г. Суд обязал Департамент миграции рассмотреть мои заявления на выдачу паспорта и вида на жительство. Но департамент миграции выше суда и письменно ответил, что решение суда будет исполнено только тогда, когда я принесу российский паспорт, чего я сделать не могу", - говорит Владислав.

Кроме суда он также обращался в прокуратуру. А в настоящее время его заявление проверяют контролеры парламента Литвы.

Второе направление связано с тем, что Департамент миграции не удовлетворяет прошение Велицко о предоставлении временной защиты. Дело в том, что, требуя от России паспорта, Владислав столкнулся с угрозами в свой адрес. Ему писали в соцсетях и звонили по телефону, угрожая вплоть до убийства (утверждает, что записи имеются - ред.), если он вдруг вздумает использовать свои профессиональные знания против безопасности России. В результате Владислав обратился в Департамент с прошением о предоставлении временной защиты. Однако, по его словам, ведомство рассматривало прошение 16 месяцев вместо положенных 6 и в результате отказало.

"Они даже не рассматривали мои аргументы о поступающих угрозах убийством", - сетует он. Это решение было обжаловано, но суд первой инстанции встал на сторону департамента. Сейчас дело находится в суде высшей инстанции и Владислав вместе с юристами, которые помогают ему консультациями, ждут решения. В случае, если оно будет не в их пользу, истцы намерены дойти до Европейского суда по правам человека.



"Буду голодать до тех пор, пока не смогу ходить"

Отчаявшись искать справедливость, с 1 июля Владислав объявил бессрочную голодовку у посольства России. Каждый рабочий день после обеда он приходит сюда. За это время к нему несколько раз выходили дипломаты и приезжала литовская полиция.

"Сотрудники посольства в первый раз вышли 1 июля, как раз во время голосования по обнулению Путина. Агрессивно поговорили и ушли. Через несколько дней вышел еще один человек, представившийся то ли замконсула, то ли зампосла. Он уточнил, как меня полностью зовут, после чего ушел. Ну, а полицию сюда 3 раза вызывали. Они приезжают и смотрят - сидит человек и ничего не делает. Спрашивают, есть ли свастики на плакате. Я отвечаю, что даже звезд нет. Сижу на положенном расстоянии, ничего не нарушаю, ну и они уезжают. Любопытные прохожие также подходят, интересуются. Когда узнают историю, советуют публиковать как можно больше информации в социальных сетях", - рассказывает о своих буднях у посольства Владислав.

На мой вопрос о том, почему акция проходит только у посольства России, если вопрос есть и к Департаменту миграции Литвы, Владислав отвечает так: "Я взвешивал для себя, где добиваться своих требований - у правительства Литвы или здесь. Хотя мне неприятно и болезненно, что Литовское государство нарушило закон, но здесь я хотя бы больше верю в восстановление законности и в то, что Департамент миграции обяжут выдать мне документы".

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

У Владислава, как человека, прожившего в Литве более 29 лет по виду на жительство, была опция получения литовского гражданства. Однако он сознательно ей не воспользовался. "Единственное гражданство, которое я мог получить в 1994 году, было российским. В этой связи я решил, что если я получил гражданство, то если я уже что-то выбрал, то никуда не бегаю. Если бы, например, в Литве было двойное гражданство, то с удовольствием получил бы и его. Я эту страну люблю, я знаю и минусы, и плюсы литовцев, и комфортно чувствую себя здесь, с литовцами. Но убегать в условиях, когда моя страна захвачена мерзавцами, которые полностью управляют ей и ведут к катастрофе, я не могу", - говорит он.

На момент нашего разговора, который состоялся 15 июля, за время голодовки Владислав похудел на 7 килограммов. "Очень тяжелыми были 4 и 5 день. Потом стало полегче. Ну, чувствуется, что любое движение, как в нормальном состоянии с рюкзаком килограмм в 30. И как будто в гору идешь. Тяжело что-то нести", - делится своими ощущениями он.

Ко всем вышеописанным проблемам недавно прибавилась и еще одна. Теперь у него фактически нет и российского внутреннего паспорта. То есть физически он есть, но не действует, поскольку недавно Владиславу исполнилось 45 лет. А по российскому закону в этом возрасте необходимо обновлять документ, чего Владислав, по уже изложенным причинам сделать не может.

Несмотря на все это, он настроен решительно и намерен продолжать свою голодовку либо до того момента, пока ему не выдадут документ, либо, пока его не госпитализируют.

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