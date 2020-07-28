С августа в Литве меняются некоторые актуальные для работников пункты Трудового кодекса

С 1 августа 2020 года в Литве меняются некоторые актуальные для работников пункты Трудового кодекса. Они касаются работников, у которых есть проблемы со здоровьем, работающих на улице и беременных.

Представитель Государственной инспекции по труду Ева Пиличаускайте обратила внимание, что работодатели больше не смогут дискриминировать работников из-за проблем со здоровьем.

"Работодателю придется удовлетворить просьбу такого работника на удаленную работу, если это обосновано состоянием здоровья. Если человек просит отпуск как оплачиваемый, так и за свой счет из-за состояния здоровья, работодатель должен учесть это и обеспечить отпуск. В данном случае большую ценность имеют справки от врачей", – сказала Пиличаускайте в передаче "День на Delfi".

Отказать в удаленной работе работодатель может только если докажет, что такая форма работы требует больших расходов или невозможна.

Кроме того, уходящим с работы по состоянию здоровья будут платить большее пособие, если уход связан с тем, что из-за плохого состояния человек не может выполнять свои обязанности.

"И тут важно, чтобы медучреждение дало соответствующую оценку. Кроме того, работодатель обязан предложить такому работнику другое место, если это возможно", – сказала Пиличаускайте.

С 1 августа людям, работающим на улице, работодатель должен оплатить расходы, связанные с условиями труда.

"Компенсация не должна быть выше 50% базовой зарплаты. Компенсация полагается уже только за то, что человек работает на улице. Сама работа на улице считается связанной с большими расходами", – сказал специалист.

По ее словам, это касается, например, дорожных работников и дворников.

Меняются также условия увольнения беременных и родителей детей до 3 лет.

"До сих пор вообще нельзя было уволить по инициативе работодателя беременную или мать, воспитывающую ребенка до 4 месяцев. Сейчас это возможно, только дается большой срок уведомления об увольнении", – сказала Пиличаускайте.

Однако, по ее словам, уволить можно только на одном основании - если не остается компании, в которой работала беременная.

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