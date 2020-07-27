Norvelita выделила на дивиденды 12 млн евро

Контролируемая двумя лицами группа по производству рыбных продуктов и торговле ими Norvelita, которая в прошлом году заработала почти 13 млн евро чистой прибыли, большую часть прибыли (12 млн евро) выделила на дивиденды.

В отчете для Реестрового центра указано, что в прошлом году Norvelita выплатила 11,5 млн евро дивидендов.

Выручка компании в прошлом году увеличилась на 16% до 153,623 млн евро, чистая прибыль выросла менее чем на 1% до 12,96 млн евро.

Доходы от продаж в Литве составили 10% всех доходов от продаж.

Главные экспортные рынки компании - Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Франция.

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