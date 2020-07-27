Исследование: после карантина жители Литвы больше путешествуют и чаще ходят в рестораны

Жители трех стран Балтии после окончания карантина стали путешествовать и ходить в рестораны и кафе. Потребность в развлечениях столь велика, что сейчас в кафе и рестораны люди ходят чаще, чем в начале года, а жители Литвы путешествуют больше других жителей стран Балтии, таковы данные статистики банка Luminor.

Специалисты банка Luminor анализировали расчеты жителей с 1 марта по 28 июня – этот период охватывает весь карантин и посткарантинные две недели.

"После завершения карантина мы видим, что люди возвращаются к обычному образу жизни, а некоторые секторы оживают быстрее других. Резкий взлет наблюдается в секторе туризма – во время карантина на поездки люди тратили на 98% меньше средств, а в конце июня лишь на 38% меньше, чем в начале года. Правда, до полного оживления еще немало, но тенденция положительная, и туризм оживает. Кстати, литовцы путешествуют больше, чем эстонцы и латыши", – сказала представитель банка Luminor Гедре Блазгене.

Рост операций с помощью банковских карт позволяет надеяться на то, что люди стали больше ездить. Если сравнить апрель и июнь, то количество таких операций в Литве и Латвии увеличилось в 6 раз, а, например, в Финляндии на 10,6%.

Тенденции показывают, что во всех странах Балтии оживает и сектор общепита.

"Ужинать в в ресторанах после карантина люди стали даже чаще, чем в начале года. По сравнению с началом года, расходы на эти услуги в апреле сократились на 78%, а в конце июня восстановились до 25% и превысили показатель, зафиксированный в начале года. В Латвии и Эстонии тенденции похожие, правда, там оживление составляет всего 8%. Конечно же, лето способствует оживлению этого рынка, радует то, что люди не сидят дома и поддерживают одну из наиболее пострадавших во время кризиса сфер", – сказала Блазгене.

Статистика платежей показала, что понемногу восстанавливаются все сферы – люди покупают больше одежды, больше развлекаются, стали меньше пользоваться услугами электронных магазинов.

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