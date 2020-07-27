Комитет правительства рассмотрит вопрос обязательного ношения масок

В связи с тем, что в мире и в Литве растет число случаев коронавируса, в понедельник Правительственный комитет по вопросам COVID-19 рассмотрит, когда и в каком объеме ввести обязательное ношение защитных масок.

"Мы рассматриваем, когда и в каком объеме следовало бы ввести ношение защитных масок, ведь мы видим, что в мире и в Литве заболеваемость растет", – сказал BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

"Целью является защитить здоровье людей и не подорвать экономику", – добавил он.

В понедельник Э. Янкявичюс откроет заседание комитета, поскольку премьер Саулюс Сквернялис находится в отпуске.

По словам министра юстиции, также будет обсуждаться и вопрос восстановления услуг учреждений здравоохранения.

"Повысим доступность услуг здравоохранения в самоуправлениях, ведь сегодня приоритет отдается удаленным услугам, удаленным консультациям, это этой рекомендации не останется", – сказал министр.

После заседания комитета в понедельник состоится пресс-конференция.

Ношение защитных масок в стране было обязательным в определенный период во время карантина, введенного этой весной в связи с угрозой коронавируса.

В данный момент носить маски лишь рекомендуется.

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