Опрос: коронавирус ухудшил эмоциональное состояние 40% жителей Литвы

Более 40% опрошенных жителей Литвы утверждают, что по причине пандемии коронавируса и введенного карантина состояние их эмоционального здоровья ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу агентства BNS компанией Vilmorus.

По данным опроса, проведенного 10-18 июля, 42,5% ответили, что состояние их эмоционального здоровья ухудшилось, а 54,6% сказали, что не ощутили никакого влияния. 2,6% опрошенных людей отметили, что состояние их эмоционального здоровья улучшилось.

Женщины (45%) чаще, чем мужчины (39,5%) во время опроса подтверждали, что эмоциональное состояние ухудшилось. Если учитывать возрастной фактор, то наименьшее негативное влияние ощутила молодежь до 29 лет (27,4%).

Профессор Клиники психиатрии Вильнюсского университета Дайнюс Пурас сказал, что результаты опроса свидетельствуют о "нормальной реакции людей на ненормальную ситуацию".

"Жители Литвы адекватно реагируют на ситуацию, было бы странным, если бы у многих не ухудшилось эмоциональное здоровье, в состоянии стресса по причине изменения условий жизни, реальных угрозы, карантина", – сказал BNS Д. Пурас.

По словам психиатра, утверждение более половины жителей Литвы о том, что их эмоциональное состояние не изменилось, можно интерпретировать двояко: и как быструю адаптацию к ситуации, и как отрицание ситуации.

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