От китайских хакеров в Литве пострадала компания Game insight

От действий китайских хакеров в Литве, о которых на минувшей неделе сообщил Департамент юстиции США, пострадала компания по созданию игр Game insight, информировали BNS два не связанных между собой источника. Сама компания пока не комментирует эту информацию.

На минувшей неделе Департамент США сообщил, что два китайских хакера более десяти лет проводили кампанию взломов, направленную на страны с промышленностью высоких технологий. Среди 11-ти стран была названа и Литва.

В обвинительном акте упоминается не называемая литовская компания по созданию игр, у которой было украдено 38 гигабайт данных, включая данные программирования, файлы на Java, файлы кодирования.

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Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил BNS, что в прошлом году Бюро криминальной полиции Литвы получило просьбу из США в отношении события, связанного с литовской компанией.

Больше информации о компании, пострадавшей от хакеров, либо точные действия, проведенные должностными лицами, он не раскрыл, также конкретно не назвал и партнеров, просивших о помощи.

Комментировать эту информацию отказался и глава вильнюсского подразделения компании Game insight Антанас Мишейкис. Сначала он сказал, что не может не подтвердить, ни опровергнуть информацию, а в конце беседы отказался комментировать.

"Мой единственный комментарий – ничего не буду комментировать", – сказал BNS А. Мишейкис.

Ранее на прошлой неделе министр иностранных дел Линас Линкявичюс подтвердил BNS, что литовские ведомства расследуют этот случай в сотрудничестве с международными партнерами.

Компания Game insight была создана в 2009 году, у нее есть студии по созданию игр в Восточной Европы и Балтийских странах, ее штаб-квартира действует в Вильнюсе.

По данным компании, в ней работают более 600 разработчиков компьютерных игр, а в эти игры играют более 350 млн людей во всем мире.

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