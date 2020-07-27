Опрос показал, чего жителям не хватает в большинстве районов Вильнюса

Опрос жителей Вильнюса показал, что главное для них - удобное сообщение, безопасность, чистота, зеленые зоны, разнообразие услуг и паркинг. Результаты показали, какие недостатки видят жители, с какими проблемами сталкиваются.

По заказу Darnaus miesto laboratorijа компания Spinter tyrimai провела опрос общественного мнения, который показал, что больше половины вильнюсцев лучше всего себя чувствуют на природе (52%). Треть респондентов (33%) назвали излюбленным местом проведения досуга парки. Еще почти столько же упомянули скверы, зеленые пространства и другие места около водоемов. Влияние природы на самочувствие человека, по словам специалиста в сфере архитектуры и урбанистики Донатаса Балтрушайтиса, связано с естественными инстинктами.

"Природа важна для эволюции человека, даже города - это часть природы. В прошлом веке были допущены ошибки при проектировании, города стали лучше приспособлены для машин, а не для людей. Из-за этого вырос уровень стресса, который снижают именно зеленые оазисы, поэтому очень важно, чтобы в городах появилось как можно больше зеленых насаждений", – сказал Балтрушайтис.

"Самое главное - сделать приоритетом не автомобильное сообщение, а удобство для жителей", – считает специалист.

Представитель группы Darnu Group Мантас Умбрасас сказал, что для снижения потребностей в автомобилях компании внедряют концепцию многофункционального развития районов.

"С одной стороны создается автономность районов и снижается потребность ездить в другие районы и по городу на автомобилях, ведь все социальные и коммерческие услуги можно получить на небольшом расстоянии. С другой стороны создается много точек притяжения для тех, кто сейчас посещает Старый город, поэтому бизнес получает больше клиентов (это касается общепита, парикмахерских, художественный галерей и т.д.)", – отметил Умбрасас.

Опрос показал, что для вильнюсцев важна инфраструктура районов, удобное сообщение с центром и другими районами, заторы, вопрос парковки. Самой большой проблемой вильнюсцы считают нехватку мест для парковки.

Урбанист Мартинас Марозас сказал, что при том, насколько в Вильнюсе развита сеть каршеринга, аренды разных транспортных средств, часть общества вообще может обойтись без автомобиля.

Специалист считает, что надо не расширять стоянки, а поощрять жителей отказаться от своего автомобиля и пользоваться альтернативными транспортными средствами.

Исследование показало, что различные культурные мероприятия, мероприятия в сфере искусства, развлечения сосредоточены в Старом городе, в новых районах их предложение ничтожно мало.

Балтрушайтис считает, что для того, чтобы "разгрузить" центр, в новых районах надо планировать различные проекты, связанные с культурой и развлечениями.

"Если бы такие общественные функции были рассредоточены в разных районах, то людям не пришлось бы ездить в центр или еще куда-то, они могли бы добраться пешком, на велосипеде или на общественном транспорте", – сказал Балтрушайтис.

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