Установили срок запуска системы e.sveikata: новейшие данные пока не удастся восстановить

Работа системы e.sveikatа самое позднее должна быть восстановлена в среду вечером, однако новейшие данные восстановить не получится, об этом 27 июля утром журналистам сказал ВРИО министра здравоохранения министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

"На этой неделе e.sveikata должна быть запущена. Ставлю задачу ее запуска до вечера в среду. Может быть, что временно в системе не будет новейших данных, но у всех ведомств они будут на серверах, поэтому проблема будет решена", – сказал Янкявичюс.

Министр признал, что работа затянулась из-за того, что не было дополнительных серверов. Поэтому e.sveikata не удалось восстановить так же быстро, как регистры Минюста, которые заработали меньше чем через сутки.

"Однако тут надо реабилитировать директора, поскольку владелец данных, Центр регистра, должен был раньше позаботиться о дополнительных серверах, программном оборудовании, что в свое время сделал Минюст.

Минздрав в бюджете на этот год предусмотрел средства на приобретение серверов, провели закупки, заключили договор с поставщиками, сейчас ждут, когда доставят оборудование. Если бы это случилось несколькими месяцами позже, то такой проблемы уже не было бы", – сказал Янкявичюс.

Директор Центра регистра Саулюс Урбанавичюс надеется, что удастся выполнить поставленную задачу – запустить систему до среды. Он сказал, что работа стоит только потому, что в системе очень много данных.

"Когда запускаешь элементарное действие – интеграцию данных в систему, это отнимает не час, не сутки, а несколько суток, поскольку система очень большая", – сказал он, заметив, что из-за технической стороны эти процессы невозможно ускорить.

"На сегодняшний день мы видим, что данные в безопасности, мы видим их на разных носителях, но когда их загружаешь в систему, сама система еще очень требует времени, дополнительных действий, это тоже занимает несколько часов. В Литве нет тех, у кого был бы подобный опыт. Наши специалисты прилагают максимум усилий", – сказал Урбанавичюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!