"На этой неделе e.sveikata должна быть запущена. Ставлю задачу ее запуска до вечера в среду. Может быть, что временно в системе не будет новейших данных, но у всех ведомств они будут на серверах, поэтому проблема будет решена", – сказал Янкявичюс.

Министр признал, что работа затянулась из-за того, что не было дополнительных серверов. Поэтому e.sveikata не удалось восстановить так же быстро, как регистры Минюста, которые заработали меньше чем через сутки.

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"Однако тут надо реабилитировать директора, поскольку владелец данных, Центр регистра, должен был раньше позаботиться о дополнительных серверах, программном оборудовании, что в свое время сделал Минюст.

Минздрав в бюджете на этот год предусмотрел средства на приобретение серверов, провели закупки, заключили договор с поставщиками, сейчас ждут, когда доставят оборудование. Если бы это случилось несколькими месяцами позже, то такой проблемы уже не было бы", – сказал Янкявичюс.

Директор Центра регистра Саулюс Урбанавичюс надеется, что удастся выполнить поставленную задачу – запустить систему до среды. Он сказал, что работа стоит только потому, что в системе очень много данных.

"Когда запускаешь элементарное действие – интеграцию данных в систему, это отнимает не час, не сутки, а несколько суток, поскольку система очень большая", – сказал он, заметив, что из-за технической стороны эти процессы невозможно ускорить.

"На сегодняшний день мы видим, что данные в безопасности, мы видим их на разных носителях, но когда их загружаешь в систему, сама система еще очень требует времени, дополнительных действий, это тоже занимает несколько часов. В Литве нет тех, у кого был бы подобный опыт. Наши специалисты прилагают максимум усилий", – сказал Урбанавичюс.

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