Вернувшимся из Испании гражданам Литвы придется изолироваться на две недели

С 27 июля вернувшимся из Испании гражданам Литвы придется изолироваться на две недели.

Кроме того, из Испании в Литву не смогут приезжать иностранцы.

Такие меры предприняты для пресечения распространения коронавируса.

Такой же порядок будет действовать в отношении Люксембурга, Румынии, Швеции, Болгарии, Португалии и Хорватии.

Кроме того, придется изолироваться всем, приезжающим из Бельгии, Чехии, Австрии и Швейцарии, однако приезд иностранцев из этих стран не запрещается.

Министерство напоминает, что этот порядок действует в отношении иностранцев из стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, с 27 июля странами, в которых распространение коронавируса серьезное, считаются страны, где показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет больше 16 случаев на 100 000 жителей.

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