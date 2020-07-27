На этой неделе прогнозируют переменчивую погоду: придет прохлада

В понедельник днем ожидается переменная облачность, будет тепло. Воздух днем прогреется до 24-29 градусов, только на западе местами будет 20-23 градуса. После обеда будут формироваться облака, во многих районах пройдут кратковременные дожди с грозами, во время грозы ветер местами поднимется до 15-17 м/с.

В ночь на вторник кратковременные дожди пройдут только местами. На западе ожидается туман. Утром будет 11-16 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Местами с грозами. Воздух прогреется до 24-29 градусов. Теплее будет на юге, местами воздух прогреется до 30 градусов.

В среду атмосферный фронт принесет перемены. Ночью пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Будет влажно и душно, температура опустится до 14-19 градусов. Днем похолодает: у моря и в Жемайтии будет 18-20, в других районах 21-26 градусов. Дождь пройдет только местами.

В четверг по-прежнему будет ветрено, время от времени порывы ветра будут усиливаться до 15-18 м/с. Дожди ожидаются кратковременные, пройдут лишь местами. Ночью будет 10-15, днем 17-22 градуса.

В пятницу ожидается сырая погода: ночью местами, днем на большей части территории пройдут дожди. Кое-где с грозами. Ночью будет 10-15, а днем 18-23 градуса.

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