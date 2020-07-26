Если вы ждете ребенка - приготовьтесь к нападению комаров: почему беременные чаще привлекают кровососов

На вопрос о том, почему комары так жестоко нападают на беременных женщин, можно ответить, не вдаваясь в подробности слишком глубоко: беременные женщины излучают больше тепла, а также выдыхают больше углекислого газа.

Если вам кажется, что во время беременности комары кусают вас чаще, будьте спокойны - вам не показалось, пишет babygaga.com. Согласно некоторым теориям, беременные женщины дышат гораздо интенсивнее, поэтому выдыхают больше углекислого газа, что, по мнению экспертов, привлекает комаров. Комары также любят тепло, и температура тела, конечно, немного повышается, когда вы в положении.

Чем опасны укусы комаров

Согласно информации, предоставленной Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), комары впрыскивают слюну в кожу и могут содержать инфекционные заболевания. Комары распространяют такие заболевания, как лихорадка Западного Нила, лихорадка денге, малярия и вирусная болезнь Зика.

Хотя результаты исследований на сегодняшний день не считаются окончательными, исследователи считают, что эти заболевания могут вызвать серьезные осложнения для неродившегося ребенка. Предположим, что вирусное заболевание Зика связано с врожденным дефектом, таким как микроцефалия (небольшая голова по сравнению с телом), которая может повлиять на мозг ребенка.Чтобы предотвратить любую потенциальную опасность для будущего ребенка, важно избегать укусов комаров.

Как защитить себя

Беременным женщинам особенно важно избегать комаров, находясь на открытом воздухе. Количество средств от насекомых в настоящее время действительно велико, но беременные женщины должны выбирать только те продукты, которые указаны в списках, опубликованных Агентством по охране окружающей среды (EPA), или утверждены соответствующими органами.

Как бороться с укусом комара

Москитная слюна, попадающая в кожу, рассматривается организмом как инородное вещество, с которым необходимо бороться. Таким образом, возникает иммунный ответ - так называемая гистаминовая реакция. Именно из-за этого кожа набухает в месте укуса и начинает зудеть.

Лучшее, что вы можете сделать после укуса комара, это оставить место укуса в покое. Если кажется, что не можете терпеть зуд, вы можете охладить укус льдом или приложить алоэ вера. Отек, вероятно, несколько спадет.

В каком случае обратиться за помощью

Если вы не будете чесать комариный укус, след на коже должен исчезнуть через день или два. Однако, если отек не проходит, распространяется или становится болезненным, необходимо обратиться к врачу. Врач поможет определить, действительно ли укусил комар, а не какое-либо другое насекомое, и началась ли инфекция. Если так - будет назначено соответствующее лечение.

Следует проконсультироваться с врачами как можно раньше, чтобы предотвратить любую опасную реакцию и избежать интенсивного лечения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!