В Тракайском районе снова найдены, возможно, человеческие кости: на этот раз возле леса

ru.DELFI.lt

Policija, švyturėliai Foto: Kauno aps. VPK

Рабочие, которые ремонтировали дорогу в Тракайском районе, обнаружили человеческие кости несколько дней назад. Полиция снова получила аналогичный отчет.

Полиция сообщает, что 25 числа, в 10. 20 мин в Тракайском районе, д. Зинкишкес, возле леса были обнаружены фрагменты черепа и других костей двух человек. Было начато досудебное расследование, чтобы определить причину смерти. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: