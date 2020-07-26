В Тракайском районе снова найдены, возможно, человеческие кости: на этот раз возле леса
ru.DELFI.lt
26.июля 2020 14:31
aA
Policija, švyturėliai
Foto: Kauno aps. VPK
Рабочие, которые ремонтировали дорогу в Тракайском районе, обнаружили человеческие кости несколько дней назад. Полиция снова получила аналогичный отчет.
Полиция сообщает, что 25 числа, в 10. 20 мин в Тракайском районе, д. Зинкишкес, возле леса были обнаружены фрагменты черепа и других костей двух человек.
Было начато досудебное расследование, чтобы определить причину смерти.
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