Полиция сообщает, что 25 числа, в 10. 20 мин в Тракайском районе, д. Зинкишкес, возле леса были обнаружены фрагменты черепа и других костей двух человек.

Было начато досудебное расследование, чтобы определить причину смерти.

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