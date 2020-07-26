Больной коронавирусом житель Лаздияй снова сбежал из больницы

54-летний Домининкас Армалис, больной коронавирусом, поставил на уши сотрудников Каунасской клинической больницы и сотрудников полиции, когда утром в воскресенье во второй раз сбежал из медицинского учреждения.

Примерно через пару часов, при неясных до сих пор обстоятельствах, мужчина был возвращен в палату медицинского учреждения.

По предварительным данным, мужчина вернулся сам.

Были ли у мужчины, который произвольно покинул медицинское учреждение, новые контакты в течение этого периода и где он был, в настоящее время выясняют специалисты из больницы и центра здравоохранения, а также сотрудники полиции.

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Пресс-секретарь медицинского учреждения Саулюс Твирбутас подтвердил Delfi, что факт попытки побега из медицинского учреждения был.

"После первого побега мужчину держали в палате, где были сняты оконные ручки, а двери были заперты снаружи. Однако в воскресенье утром после завтрака было замечено, что пациента не было в палате.

Ему как-то удалось открыть окно и сбежать через него. Позже мужчина был замечен на территории больницы и вернулся в палату. Мы проинформировали сотрудников полиции, которые в настоящее время организуют полицейский дежурный пост на территории медицинского учреждения", - сказал С. Твирбутас.

Больной коронавирусом мужчина во второй раз сбегает из медицинского учреждения - впервые он сбежал из того же медицинского учреждения 23 июля. Тогда мужчина также побежал через окно палаты.

После первого побега Армалиса из медицинского учреждения полиция начала досудебное расследование в соответствии с пунктом 1 статьи 277 Уголовного кодекса - нарушение правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями.

Эта статья предусматривает, что лицо, которое было проинформировано медицинским учреждением о своей болезни и предупреждено о мерах защиты, которые он должен соблюдать в отношениях с людьми, поставило под угрозу заражения опасным инфекционным заболеванием другого человека, наказывается штрафом или лишением свободы или арестом, или тюремное заключение на срок до одного года.

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