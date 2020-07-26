Погода на следующей неделе: впечатляющую жару сменят грозы и дожди

На следующей неделе в Литве ожидаются кратковременные дожди с грозами, но, как обещают синоптики, будет очень тепло.

Новая неделя начнется с другой погоды. В ночь на понедельник облака будут постепенно приближаться с запада, и вместе с этим придет дождь. В ночь на понедельника в западных районах пройдет дождь. Ветер слабый, юго-восточный. Температура ночью не будет спешить подниматься, ожидается 12-17 градусов тепла.

В течение дня облака продолжат передвигаться по Литве. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, в некоторых местах будут грозы, ветер также изменит направление - он будет дуть с запада, северо-запада. Во время грозы, согласно прогнозу погоды, скорость ветра в некоторых местах увеличится до 15-17 м / с. Теплая погода сохранится во многих местах. Самая высокая температура поднимется до 24-29 градусов тепла, в западных районах будет 20-23 градуса тепла.

На следующей неделе сухой погоды не будет, сказал синоптик В. Сакалаускас. Зонтики с собой брать придется как во вторник, так и в среду. Во вторник ночью во многих районах, днем - местами будет кратковременный дождь, в некоторых местах ожидаются грозы. Но погода будет теплой. Ночью 12-17, днем - 24-29 градусов тепла. Погода будет аналогичной и в среду. Ночью во многих местах, а днем местами ожидается небольшой дождь, иногда с грозами. Ночь будет довольно теплой - 13-18 градусов тепла. В течение дня будет немного меньше тепла - самая высокая температура будет колебаться между 20-25, а у моря - около 18 градусов.

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