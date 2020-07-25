Полицейский рейд: попался и водитель CityBee и молодые водители

Каунасская полиция не дает покоя нарушителям ПДД. Во время рейда, проведенного в пятницу, попались несколько нетрезвых водителей, а также другие нарушители.

24 июля вечером полицейские провели рейд , во время которого в Йонаве и в Каунасе проверили больше 1300 водителей. Особое внимание уделялось водителям, которые арендуют автомобили каршеринговых компаний.

Всего проверили 21 водителя на арендованном автомобиле. Нарушений не было (только один из водителей употреблял алкоголь, но его концентрация в организме не превышала допустимую норму). Однако выявили 5 нетрезвых водителей других авто – 0,69, 0,84, 1,38 промилле и 0,11 и 0,13 промилле в организме молодых водителей без двухлетнего стажа.

В состоянии легкой степени опьянения был и один велосипедист.

Полиция также составила 3 протокола за тонированные стекла.

Полиция регулярно проверяет водителей, проводит рейды. Особенно часто проверки на дорогах организуют в выходные дни.

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