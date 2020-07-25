Достучаться до врачей в Литве невозможно, пациенты от злости пинают двери поликлиник

На взморье полно отдыхающих, а поликлиники по-прежнему выполняют распоряжения главы Минздрава Аурелиюса Вериги и предоставляют пациентам услуги дистанционно. Жители Паланги по-разному реагируют на сложившуюся ситуацию: одни смирились, другие принимают ее как удобство, а воинственно настроенные пинают ногами двери поликлиник, пишет издание Palangos tiltas.

"Мы работаем в установленном министром режиме, в стране действует режим ЧП. Наш приоритет – предоставление услуг дистанционно. Семейный врач общается с пациентом по телефону, оценивает его состояние, если надо, назначает визит.

Каждого пациента у двери встречает наш работник – меряет температуру, если у пациента нет маски - выдает ее. К врачу пропускаем за 10 минут до установленного времени", – сказала Сондра Куликаускене, глава поликлиники Sondros Kulikauskienės šeimos centrаs.

По ее словам, сейчас пожилых людей может сопровождать один человек, а раньше приходили целыми семьями.

По ее словам, у многих эта ситуация вызывает злость и даже приступы агрессии.

"Честно говоря, многие пинали двери нашей поликлиники", – признала Куликаускене.

"Просто удивительно, сколько сейчас злых и агрессивных людей", - продолжила она.



"Вот на днях позвонил пациент, а когда я попросила его рассказать, на что он жалуется, он сказал, что не умеет по телефону объяснять". Мне пришлось говорить с ним как с маленьким ребенком. Потом назначила ему время визита", – сказала врач.

По ее словам, поликлиника около 60% услуг все еще предоставляет дистанционно.

Семейный врач поликлиники Алмантас Норкус сказал, что в экстренных случаях помощь пациенты получали даже во время карантина. Однако он заметил, что люди высказывали свое недовольство, особенно в начале карантина.

"Видно, кто-то думал, что мы прячемся, не хотим контактировать. Но таких звонков были единицы", – сказал Норкус.

Он заметил, что дистанционная работа - большой вызов. Ведь большую часть болезней можно установить только после осмотра, пальпации.

"Намного легче работать, когда видишь пациента" – сказал он.

Врач Центра психического здоровья Светлана Гайдене заметила, что многих пациентов беспокоит возможность второй волны коронавируса.

"Несколько недель было спокойно, но после, когда по телевидению стали говорить о второй волне, люди стали звонить – они обеспокоены, это беспокойство может вылиться в депрессию", – сказала Гайдене.

По ее словам, у психиатров во время карантина работы прибавилось на треть. "Люди испытывают страх, беспокойство, у них развивается бессонница. Лекарства я подбирала в зависимости от того, на что жалуется человек. Обычно таким людям лекарства выписывает семейный врач. Психиатры выписывают более крепкие препараты", – сказала Гайдене.

Она заметила, что после карантина к психиатрам стали обращаться и более молодые пациенты.

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