Скончалась сбитая автомобилем женщина

ru.DELFI.lt

24 июля вечером, в 19.33 ч., в полицию сообщили о том, что в Друскининкай, на ул. Нераву, автомобиль VW Golf, которым управляла женщина (1978 г.р.), сбила переходившую через дорогу женщину (1938 г.р.).

Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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