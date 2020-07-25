Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.
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24 июля вечером, в 19.33 ч., в полицию сообщили о том, что в Друскининкай, на ул. Нераву, автомобиль VW Golf, которым управляла женщина (1978 г.р.), сбила переходившую через дорогу женщину (1938 г.р.).
Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.
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