В Вильнюсе у нескольких детей диагностировали инфекционное заболевание: возможно, дети заболели вовремя купания

В Вильнюсе у нескольких детей диагностировали инфекционное заболевание. В больницу в течение недели попали четверо детей. Один из них находится в реанимации. Инфекция поразила почки, троим детям пришлось проходить диализ. Где дети заразились, пока неясно. Врачи говорят, что подобное заболевание вызывает употребление в пищу сырого мяса, непастеризованного молока или загрязненной воды. Родители предполагают, что находящийся в реанимации их сын мог заразиться во время купания, сообщает телевидение LNK.

Ауксе и Рамунас ездят к сыну в реанимацию каждый день. Всего несколько дней назад состояние мальчика улучшилось. Ребенок находится в реанимации две недели.

У их сына диагностировали гемолитико-уремический синдром, который вызывает кишечная палочка.

"Все началось с болей в животе, потом понос. Мы дали лекарства от боли и поехали к врачу. Там проверили мочу, сказали, что ничего страшного, кишечная инфекция", – рассказала Ауксе.

После нескольких визитов к врачу ситуация не улучшилась, поэтому вызвали скорую. Детский нефролог Сантаришкской клиники Риманте Черкаускене сказала, что это редкое заболевание.

"Это заболевание встречается редко, бывает 2-3 случая на 100 000 жителей, обычно встречается у детей до 5 лет. Однако за неделю поступили четверо детей с такой инфекцией, это беспокоит", – сказала врач.

Все пациенты из Вильнюса и Вильнюсского округа. Как они заразились - неизвестно. У одного легкая форма, а троим пришлось проходить диализ, врачи боролись за их жизнь.

"Состояние тяжелое, развивается почечная недостаточность. Бывает так, что человек вообще не мочится, это может привести к смерти", – рассказала Черкаускене.

Гемолитико-уремический синдром – инфекция, которую можно подцепить если употреблять в пищу необработанное мясо или молоко, пить загрязненную воду, есть немытые овощи и фрукты. Кроме того, можно заразиться от больного человека. Предполагают, что при купании можно заразиться, если водоем находится рядом с животноводческим хозяйством.

Заболеть этой болезнью могут не только дети, но и пожилые люди

Бактерия особенно активна летом, поэтому важно помнить о гигиене.

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