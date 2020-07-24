Источники: в Словении задержан подозреваемый в РФ в мошенничестве бизнесмен Видмантас Кучинскас

В Словении задержан подозреваемый в России в мошенничестве предприниматель - основатель литовской группы предприятий Arvi Видмантас Кучинскас, подтвердили BNS три не связанных между собой источника.

МИД Литвы в пятницу информировал BNS, что в Словении задержан гражданин Литвы, однако не назвал его.

"Исходя из защиты данных, мы можем только подтвердить, что в Словении в пятницу задержан гражданин Литвы, более подробной информации предоставить мы не можем", - сказала представитель МИД Раса Якилайтене.

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По неофициальным данным, предприниматель задержан по просьбе России.

На сайте МИД указано, что В. Кучинскас является почетным консулом России в Литве.

Ранее сообщалось, что российский "Альфа-банк" пытается отсудить у В. Кучинскаса долг примерно в 20 млн евро. Адвокат банка говорил, что предприниматель обвиняется в том, что сознательно предоставил банку недостоверную информацию о финансовой ситуации действовавшего в Калининграде контролировавшегося им предприятия по производсту удобрений "Арви НПК".

В. Кучинскас тогда назвал предъявляемые ему в России рбвинения избранной "Альфа-банком" тактикой запугивания.

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