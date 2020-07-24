Палуцкас: лейтмотив программы социал-демократов – всеобщая занятость

Краеугольный камень предвыборной программы Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) - всеобщая занятость, так как государство всеобщего благосостояния создается не посредством социальных выплат, говорит лидер партии Гинтаутас Палуцкас.

"Мы идем опасным путем, пытаемся создать государство всеобщего благосостояния на заимствованные средства. Нигде государство всеобщего благосостояния не было создано на пособия, поэтому лейтмотив нашей программы - всеобщая занятость, создание рабочих мест", - сказал Г. Палуцкас на заседании совета ЛСДП в пятницу.

На заседании совета партии представлен проект предвыборной программы, в нем предлагается до 2024 года увеличить доходы бюджета через налоговую систему до 35% валового внутреннего продукта (ВВП) с нынешних 30,5%, отмечается, что средний показатель в Европе сейчас составляет 40,3% ВВП.

Также предлагается ввести прогрессивные налоги, установить льготный тариф налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания не более 12% (стандартный НДС сейчас - 21%), расширить налоговую базу посредством увеличения налогообложения капитала и имущества.

По примеру Северных стран социал-демократы предлагают создавать государство всеобщего благосостояния на основании "солидарных налогов, поощрения предприимчивости и технологического прогресса, адекватной защите доходов и эффективном здравоохранении" .

Утвердить эту программу ЛСДП планирует на съезде партии осенью, если эпидемиологическая ситуация позволит его провести.

Совет партии уже утвердил список кандидатов ЛСДП на выборах, который возглавляет Г. Палуцкас.

Выборы в Сейм Литвы состоятся 11 октября.

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