В некоторых объявлениях работников привлекают хорошими чаевыми.

Карантин в Литве завершился. Как обстоят дела с чаевыми? Какие чаевые клиенты оставляли перед карантином, а какие оставляют сейчас? Изменились ли привычки людей?

Официант одного столичного ресторана, Лауринас, сказал, что "со стороны литовцев нет никакого понимания", после карантина чаевые не увеличились.

Статьи по теме:
Этот летний сезон стал тормозом для работников курортов: мечта заработать на машину уплыла  (92)
В Вильнюсских барах и кафе карантин никого не волнует: текут реки алкоголя, оставляют щедрые чаевые, от клиентов нет отбоя  (98)

Лауринас сказал, что иностранцы всегда были более щедрыми, но сейчас их нет, поэтому и доходы у персонала уменьшились.

"Могу поделиться опытом. Например, раньше в ресторане, где я работаю, было нормально получить 70-100 евро в загруженный день и 20-50 евро в менее напряженный. Сейчас загруженных дней практически не бывает, поэтому в лучшем случае получаешь 50-60 евро чаевых, но в некоторые дни эта сумма составляет всего 15-20 евро", – сказал Лауринас.

"Поведение и привычки литовцев после карантина не изменились, а если и изменились, то в худшую сторону", – прибавил он.

Юсте этим летом работает в Паланге, в баре на ул. Юратес. По ее словам, даже сейчас иностранцев на курорте немного, разве что немного больше приезжает эстонцев.

"Клиентов много только в выходные, в обычные дни количество посетителей зависит от погоды", – сказала Юсте.

По ее словам, доходы за счет чаевых снизились не потому, что клиентов стало меньше. По ее наблюдениям, все чаще люди рассчитываются банковскими картами. Часто у клиентов нет наличных, поэтому они не оставляют чаевых даже если в счете бывают трехзначные суммы.

"Почти всегда, если нет наличных, чаевые не оставляют. Недавно компания пропила 200 евро и платила банковской картой, "на чай" они ничего не оставили. Я не верю, что ни у кого из компании не было наличных. Или, к примеру, семья проела 100 евро, заплатила картой и ничего не оставила. Редко, но такое случается, когда клиенты спрашивают, можно ли оставить чаевые с помощью банковской карты", – сказала Юсте.

Эксперт по этикету Арминас Лидяка сказал, что понимание должны проявить не только клиенты кафе, но и официанты.

"В результате карантина пострадал не только сектор услуг, но и сектор развлечений, туризма. Надо с пониманием относиться друг к другу, понимание должны проявлять не только клиенты. Надо понимать, что если человек работал или работает в гостинице, турагентстве, то его доходы значительно снизились, у него тоже есть право поддержать кафе, выпить кофе или пива. Поэтому и официанты должны относиться к клиентам с пониманием, ведь у клиента могут быть скромные доходы, вот и оставляет он меньше чаевых.

Те клиенты, у которых доходы не снизились, должны проявить понимание и оставить больше чаевых", – считает Лидяка.

По его словам, согласно старой традиции, оставляют 10% чаевых.

"Но, к примеру, в США оставляют 15-20%, а в некоторых странах Азии – до 5%. В Европе - около 10%. В Восточной Европе до 10%, в Скандинавии, Старой Европе - чуть больше 10%", – сказал специалист, заметив, что вежливые люди всегда носят с собой немного наличных.

Однако, Лидяка напомним, что вообще - чаевые необязательны, особенно если обслуживание не было качественным.

"Чаевые - это определенный символ в коммуникации между официантом и клиентом, оценка усилий официанта. Если официант принес чашку кофе, это еще не значит, что он заслужил чаевые. Вопрос, как он это сделал - с улыбкой или нет, вежливо и общался и т.д. Чаевые необязательны, но их рекомендуют оставлять", – сказал эксперт.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!