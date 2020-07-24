Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

  • Отказ от поездок и самоизоляция. Что еще советуют медики для борьбы с коронавирусом?
  • Сколько денег получит Литва? Евросоюз договорился о бюджете и фонде восстановления экономики.
  • В Литве более 200 тыс. жителей за чертой бедности: Департамент статистики представил доклад.
  • В рубрике "Без маски": "Против переписывания истории и вмешательства политиков" -Знакомимся с новым главой Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Адасом Якубаускасом.

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.

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