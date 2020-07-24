В Норвегии полиция разыскивает тело погибшего гражданина Литвы

В среду в Норвегии был закрыт Прекестулен или Pulpit Rock - гигантский утёс высотой 604 м над Люсе-фьордом. Полиция искала тело погибшего человека. По мнению полиции, это тело гражданина Литвы.

Сайт thelocal.no сообщает, что из-за закрытия этого места назад пришлось вернуться 300-400 туристам. Пока искали тело, дорога была перекрыта.

Поиски были начаты во вторник. Тогда утес закрыли на два часа, но поскольку поиски не увенчались успехом, их продолжили в среду.

Delfi связался с Министерство иностранных дел Литвы, где подтвердили, что 21 июля посольство Литвы в Норвегии получило информацию о том, что в Норвегии, возможно, погиб гражданин Литвы. Полиция выяснила личность погибшего по личным вещам.

Сообщается, что близкие погибшего уже информированы. Ведется расследование.

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