Сайт thelocal.no сообщает, что из-за закрытия этого места назад пришлось вернуться 300-400 туристам. Пока искали тело, дорога была перекрыта.
Поиски были начаты во вторник. Тогда утес закрыли на два часа, но поскольку поиски не увенчались успехом, их продолжили в среду.
Delfi связался с Министерство иностранных дел Литвы, где подтвердили, что 21 июля посольство Литвы в Норвегии получило информацию о том, что в Норвегии, возможно, погиб гражданин Литвы. Полиция выяснила личность погибшего по личным вещам.
Сообщается, что близкие погибшего уже информированы. Ведется расследование.
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