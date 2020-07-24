Рост новых случаев COVID-19 в Литве: обстоятельства заражения ясны

На этой неделе в Литве было подтверждено более 50 новых случаев коронавируса, обстоятельства заражения большинства ясны, и это радует, утверждает Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

"Число случаев растет, это демонстрирует, что нельзя расслабляться, но отрадна тенденция того, что большинство случаев, которые выявляются, идентифицируются, обстоятельства заражений ясны, они изолируются", – заявила на пресс-конференции в пятницу представитель НЦОЗ Эгле Коркут.

По словам Э. Коркут, самоизоляция является одной из важнейших мер, которая сокращает риск распространения вируса.

"Мы хотим обратить внимание на важность самоизоляции, ведь выявленные вчера 12 случаев в Каунасе были проверены на прошлой неделе, их анализы были отрицательными, а на этой неделе при повторном исследовании они уже стали положительными" – сказал представитель НЦОЗ.

"То, что после контакта в начале изоляции человек еще не выделяет вирус, не означает, что он не заболеет. Изоляцию нужно честно соблюдать до последнего дня, который указали специалисты", – пояснила она.

Общее количество зараженных коронавирусом в Литве составляет 1986, выздоровели 1616 человек.

Только за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев. По подсчетам BNS, это максимальное суточное количество с начала мая.

Сейчас коронавирусом больны 277 человек. В изоляции находится 99 человек.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

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