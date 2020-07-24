После нового скачка количества больных Минздрав призвал к ношению масок

За 5 дней на этой неделе в Литве установили 54 случая коронавируса (COVID-19). Несмотря на то, что большая их часть связана с очагами болезни, все еще появляются и отдельные случаи. 24 июля на пресс-конференции были представлены меры по борьбе с коронавирусом, которые намереваются принять. Призывают вернуться к ношению масок.

Новости представили ВРИП главы Минздрава Ярослав Наркевич, вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене, главный эпидемиолог Лорета Ашоклене и специалист Национального центра общественного здравоохранения Эгле Коркут.

Гаруолене сказала, что возросшее число случаев связано с тем, что из-за неисправности систем Центра регистра были задержки с тестированием. Она также напомнила, что изменен порядок, касающийся определения стран, приезжим из которых будет требоваться изоляция. Сейчас жители Литвы должны будут изолироваться на 14 дней, если приедут из страны, где уровень заболевания за последние 14 дней составляет 16 человек на 100 000 жителей. Гаруолене сказала, что в планах возвращение обязательного ношения масок.

"В первую очередь в общественном транспорте, в торговых центрах и в других местах массового скопления людей", где сложно соблюдать дистанцию", – сказала она.

Гаруолене заметила, что маски надевать рекомендуется и участникам Праздника моря, особенно тогда, когда невозможно соблюдать дистанцию.

По словам вице-министра, список стран, после возвращения из которых требуется изоляция, пополнят Бельгия, Австрия и Чехия.

Представитель НЦОЗ Коркут сказала, что радует одно - большинство людей, у которых диагностировали COVID-19, находились в изоляции.

"Мы еще раз хотим отметить важность изоляции, ведь, что касается 12 новых случаев в Каунасе, то эти люди находились в изоляции. Коронавирус у них установили в результате повторной проверки", – сказала специалист.

По ее словам, бывают случаи, когда люди лгут и таким образом усложняют работу специалистов.

"Иногда люди скрывают, мы не всегда можем заставить их говорить правду. О таких случаях мы потом узнавали из окружения", – сказала Коркут.

Напомним, что за прошедшие сутки в Литве установили 26 новых случаев коронавируса.

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