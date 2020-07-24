Полиция в Клайпеде остановила пьяного водителя автобуса

В течение месяца в Клайпеде полиция остановила уже второго пьяного водителя автобуса 6 маршрута. В организме второго водителя было почти 3 промилле алкоголя. Утверждают, что утром водитель был трезвым, а днем алкотестер показал тяжелую стадию опьянения. Коллеги предполагают, что мужчина напился из-за напряжения на работе, сообщает LNK.

Полицию вызвали пассажиры 6 автобуса, ехавшие на море. Они заметили, что водитель заезжает на тротуар, странно маневрирует, от него разит перегаром. Полицейские давали водителю подуть в алкотестер дважды, сказал LNK žinглава дорожной полиции МИндаугас Джермейка.

"В первый раз алкотестер показал 2,76, а во второй – 2,85 промилле. Это значит, что мужчина пил совсем недавно", – сказал представитель полиции. Водитель был доставлен в КПЗ, ему грозит уголовная ответственность, штраф и лишение прав.

Глава компании Klaipėdos keleivinis transportas Андрюс Самуиловас сказал, что водитель будет уволен.

"Он будет уволен, это факт. Для компании, обслуживающей этот маршрут - это второй удар", – сказал Самуиловас.

Коллеги водителя сказали, что 61-летний мужчина работал в компании 12 лет и до сих пор работал примерно. Они считают, что он напился из-за того, что не выдержали нервы, работа очень тяжелая.

"Во время коронавируса нам и зарплаты снизили, и нагрузку увеличили, нервотрепка сплошная. Конечно, и машин много, из Мелнраге мы всегда едем около 20 минут, а надо нагнать график. Напряжение большое. Может, он алкоголем хотел уменьшить напряжение", – сказал один из коллег водителя.

"это просто безответственно. И по отношению к обществу, и по отношению к самим себе", – сказала одна жительница Клайпеды. Другая сказала, что таких водителей надо наказывать со всей строгостью.

Поведение коллеги не оправдывают и коллеги. "Тут не только себя, но и других погубить можно", – сказал один из них.

Коллега, говоривший о стрессе на работе, сказал, что пьяный водитель совершил серьезное преступление. "Как друг, он был очень хороший человек", – сказал он.

Месяц назад один из водителей этого же маршрута также был пойман нетрезвым за рулем - 2,5 промилле. Он был уволен.

Джермейка сказал, что его заверили, что всех водителей перед началом работы проверяют на трезвость.

"Но во время работы они как-то пьют. Мы подозреваем, что они во время перерывов собираются вместе и пьют. Этим должна интересоваться и Инспекция по труду", – сказал он.

Полиция намерена ужесточить проверку водителей автобусов, проводить рейды. А компании намерены использовать алкозамки. Пока они есть лишь в 18 новых автобусах.

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