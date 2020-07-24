В Литве пополнится список стран, после возвращения из которых требуется изоляция меняется показатель уровня заболеваемости

Минздрав Литвы информирует, что с 27 июля в список стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом (COVID-19) войдут страны, в которых за последние 14 дней уровень заболеваемости составил 16 человек на 100 000 жителей. Значит список стран, после возвращения из которых жителям Литвы требуется изоляция на 14 дней, увеличится.

Показатель заболеваемости снижают, чтобы согласовать политику открытия границ с другими странами Балтии и Евросоюза.

До сих пор в список стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом входили страны, в которых за последние 14 фиксировался показатель больше 25 случаев на 100 000 жителей.

В соответствии с действующим порядком, лица, прибывающие из таких стран, должны провести 14 дней в изоляции. Из стран, где уровень заболеваемости составляет от 25 случаев на 100 000 жителей иностранцам приезжать в Литву запрещается.

Напомним, что с учетом эпидемиологических показателей список стран с высоким уровнем заболеваемости корректируется каждую пятницу, а вступает в силу с понедельника.

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