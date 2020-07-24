В Литве все еще не запущена система e.sveikata, работы продолжаются

В пятницу в Литве все еще не работает система e.sveikata: Центр регистра отмечает, что работы по ее восстановлению продолжаются.

Когда система будет восстановлена, пока не прогнозируют. "Чтобы такая большая и комплексная система заработала, надо провести немало работ. Сейчас этим и занимаются", – сказал представитель Центра регистра Миндаугас Самкус.

"Данные системы восстанавливают по копиям, сейчас данные интегрируют в саму систему, проведут тестирование, чтобы убедиться в том, что система нормально функционирует", – прибавил он. По словам Самкуса, делают все, чтобы запустить систему как можно скорее.

"Но есть технологические моменты, которые не всегда зависят от человеческого фактора. Мы делаем все, чтобы система заработала как можно скорее", – подчеркнул специалист.

По данным Самкуса, все другие регистры – недвижимости, юридических лиц, адресов, ипотеки, жителей – работают с четверга, а отдельные сбои устраняют.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!