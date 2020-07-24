В Клайпеде начинается традиционный Праздник моря

В Клайпеде начинается традиционный Праздник моря. В этом году он будет менее масштабным, без традиционного шествия, время открытия также не будет объявлено.

"В этом году решался вопрос, проводить или нет Праздник моря. Мы сохранили эту традицию, но отказались от ряда мероприятий, которые привлекают больше всего людей – не будет шествия, концертов на больших сценах, шоу фонтанов, фейерверков",– сказал мэр города Витаутас Грубляускас.

"В этом году отметим не так шумно, но с большей безопасностью, находчивостью", – сказал он.

В этом году Праздник моря назвали "Свиданием с ветром".

"Большие пятничные и субботние концерты будут на сценах на колесах и будут ездить по городу, останавливаясь в разных местах на 15 минут", – сказала представитель организаторов Рута Степонавичене.

Из соображений безопасности время открытия праздника не афишируется.

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