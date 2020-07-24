СМИ: Зуокас-предприниматель занимался и продажей военной техники

Экс-мэр Вильнюса, ныне представитель партии "Свобода и справедливость" Артурас Зуокас больше 20 лет назад представлял компанию, производившую военную технику и оружие. Он сказал, что прежде не говорил об этом бизнесе, поскольку это связано с нацбезопасностью, пишет Kauno diena.

По данным издания, с 1995 года Зуокас был представителем шведской компании Bofors Weapon System (позже Saab Befors Dynamics) в странах Балтии.

По словам Зуокаса, позже шведов представляла компания BNA Grupė, а он был одним из ее акционеров.

"Я больше занимался консультациями, обзором рынков и т.д. Кроме того, шведская компания обязалась часть полученных от армии денег потратить на покупку товаров в Литве. Я больше занимался именно этой сферой", – сказал Зуокас.

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