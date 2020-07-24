В Литву идет циклон: погода изменится мгновенно

В Литве ожидается переменчивая погода. В пятницу днем на западе и на севере небо заволокут облака. Пойдет дождь. Воздух прогреется всего до 17-19 градусов, а когда будет идти сильный дождь, температура опустится еще ниже. Между тем на юго-востоке погода будет приятнее. Облачность ожидается невысокая, осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до 22-23, в Дзукии и Сувалькии местами до 24 градусов тепла.

В субботу ночью осадки распространятся на большей части территории страны и доберутся до юго-востока. Днем в восточной части ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ночью будет 11-16, днем 19-24, на юге местами до 26 градусов. В воскресенье будет солнечно и без осадков. Ночь будет ясной. Температура опустится до 8-13 градусов, на Куршской косе до 15 градусов.

В воскресенье после обеда на небе появятся небольшие облака. Воздух прогреется до 22-27 градусов.

В понедельник утром придет циклон, который вытеснит летнюю погоду. Ожидаются небольшие дожди, местами с грозами. Усилится северо-западный ветер. Ночью будет 13-18, в полдень 23-28 градусов тепла, на западе до 20-22 градусов.

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