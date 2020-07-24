Таких низких цен нет ни на одном курорте Литвы: этот город незаслуженно забыт

В соответствии с мировыми тенденциями, Клайпеда должна быть главным курортом Литвы. Однако далеко не всем известно, чем славится литовский портовый город, чем там можно заняться, что увидеть и отведать. Журналист DELFI Ориюс Гасановас попытался ответить на эти вопросы.

Так уж в мире сложилось, что самые любимые курорты - это большие города у моря. В Литве у нас есть один такой город - Клайпеда, поэтому стоит попристальнее взглянуть на него и увидеть, что в нем есть все, что может сделать его литовской Барселоной.

Единственный недостаток Клайпеды - это то, что мы сами ее недооцениваем. Даже сейчас, летом, едем в Палангу, Швянтои, Ниду... Едет в один из этих городов семья с тремя детьми и жалуется, что цены на отдых кусаются. А то, что рядом Клайпеда с более низкими ценами в гостиницах - не замечают.

Да что там гостиницы – в Клайпеде можно дешево арендовать квартиру или коттедж. Вот цены на конец июля и август: на Booking.com комнату за 23 евро на двоих удалось найти в гостевом доме Little Amber Guest House, примерно такие же цены и в других гостевых домах.

Если у вас есть больше денег, пожалуйста: 3-звездочная гостиница Bohema за 47 евро на двоих; 4-звездочные Ararat и Navalis предлагают номера на двоих по 50-60 евро. А если вы хотите чего-то необычного - пожалуйста, новинка - гостиница Dunetton за 68 евро на двоих за ночь.

Если вы предпочитаете апартаменты, предлагаю выбрать Jono kalnelio apartamentus в Старом городе, цена за ночь – 72 евро. 75 евро ночь будет стоить в Smiltynės jachtklubаs на берегу залива.

Для любителей пляжного отдыха - Смильтине, Мелнраге, Гируляй. Сложно сказать, какой пляж лучше – у каждого клайпедчанина тут свое мнение, которое он яро отстаивает. Поэтому в идеале - каждый день отправляйтесь на новый пляж. Журналист считает Смильтине самым спокойным из всех. Возможно потому, что туда надо переправляться на пароме, немногим это по душе. За услугу парома придется заплатить 1 евро.

В Смильтине также можно посетить Морской музей и дельфинарий. Вход в музей для взрослых - 10 евро, для детей, студентов и пенсионеров - 5 евро. Столько же будет стоить и посещение дельфинария (сюда билеты лучше покупать по интернету).

От переправы до Морского музея можно идти пешком, это займет 10-20 минут. Можно прокатиться на специальном поезде или на карете, запряженной лошадьми (25 евро, если людей мало, можно попытаться торговаться).

Если вы решили пройтись, то по дороге можете посетить музей тропических бабочек - эти великолепные создания летают прямо над головами посетителей. Билет в музей обойдется в 4,5 евро, а детям 4-18 лет в 2 евро, студентам – 3,5 евро.

Есть в Смильтине и экспозиция старых рыболовных судов – ее можно осмотреть бесплатно. Около этой экспозиции местные "бабушки" торгуют домашними вафельными трубочками. Констанция печет и продает вафельные трубочки вот уже 20 лет. Она рекомендует брать не пустую трубочку за 1 евро, а с карамельным кремом за 2 евро. Правда, крема в них немного, вафли суховаты на вкус, но это все же - характерный десерт в Смильтине. По словам Констанции, его называют "сказкой Смильтине".

В Клайпеде можно поплавать на небольших судах, яхтах. Вариант зависит только от ваших пожеланий и возможностей. Можно отправиться и на рыбалку в море - на день, на несколько часов, утром или вечером - выбор за вами. Правда, организаторы предупреждают, что на большой улов рассчитывать не стоит: "Клева нет, разве что вы просто любите забрасывать удочку".

Можно просто гулять между старой переправой и терминалом круизных судов, любуясь судами. Это очень романтично. А если вам лень гулять, зайдите в бары Penn station, Meat lovers Klaipėda или Hofas.

Там же можно найти и первый в Клайпеде киоск Neptūno žuvys, в котором продают популярный английский фастфуд fish & chips (рыба и картофель фри). В Клайпеде это качественное и вкусное блюдо, большая порция стоит 6,5 евро.

В соседнем киоске красивая девушка продает копченую рыбу. Цены в этом киоске выше, чем на рынке. Что касается рынка, то там, кроме копченой рыбы, продают чипсы из лосося (15 евро кг), икру трески.

В Клайпеде есть немало хороших ресторанов, а цены в них немного ниже, чем в Вильнюсе и Каунасе. Ужинать или обедать журналист рекомендует в: Momo grill, пиццерии Baltos lėkštės, в ресторане Pepper Grey.

За бутербродами с селедкой горячего копчения стоит зайти в Storas katinas, а самые вкусные ребрышки можно отведать в ресторане Skandalas.

В прошлом году в Клайпеде открылся ресторан Urzaa, в котором подают узбекский плов, лучшие бургеры дают в баре Dock, а суши - в Kanpai. Если вам хочется чего-то особенного или вы что-то хотите отпраздновать, идите в ресторан Monus - это лидер клайпедских ресторанов.

Клайпедчане ценят бар Senamiestis, где уже несколько десятилетий жарят особые сырные палочки - пончики с сырной начинкой (4,5 евро за порцию).

На пляже в Мелнраге в прошлом году открылось интересное заведение - Baltas ruonis – здесь лучшее место для любования закатом, вы увидите не только Балтийское море, но и клайпедский мол, ворота в порт. Места в этом заведении бронируют на вечер заранее, больше нигде такого вида в Литве нет.

В Мелнраге на пляже есть и еще одно привлекательное место - спорт-клуб на берегу моря Golden gym (единственный такой в Литве). Он бесплатный.

Чтобы сделать визит в Клайпеду незабываемым, стоит покататься на каноэ по реке Дане. Это развлечение придумал клайпедчанин Янис Жеканис, который сам делает каноэ Wet Weim и предлагает покататься на них по ночному городу. Такое развлечение обойдется в 20 евро на человека.

Новинка этого сезона - экскурсии по городу с профессиональными экскурсоводами и актерами театра пантомимы. Их проводят каждую пятницу. Регистрироваться на такие экскурсии надо заранее.

Клайпеда - это не просто большой город. Это город у моря. Здесь всего больше, чем на обычном курорте, поэтому и отпуск, проведенный в Клайпеде вам запомнится надолго.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!