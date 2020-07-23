Суд: правительство нарушило права журналистов, стерев запись совещания

В четверг Главный административный суд Литвы постановил, что правительственная канцелярия нарушила права журналистов, когда не предоставила аудиозапись состоявшегося в октябре совещания и стерла ее.

Рассматривавшая дело судья Даля Вишинскене сказала, что жалоба журналистов была частично удовлетворена, однако было установлено, что в данный момент нет реальной возможности восстановить запрошенную аудиозапись.

"Суд постановил признать, что канцелярия нарушила право этих заявителей на информацию, а точнее – право получать, собирать и распространять информацию", – сказала Д. Вишинскене журналистам.

Она утверждает, что такое решение было принято с учетом того, что журналисты 4 октября обратились в канцелярию своевременно, согласно порядку, установленному законами.

Судья подчеркнула, что канцелярия располагала запрашиваемой информацией до 23 часов вечера 5 октября, когда она была стерта.

"Журналисты обладают правом получать информацию в течение одного рабочего дня и канцелярия, располагающая этой информацией, обладала возможностью в течение одного рабочего дня предоставить эту информацию, однако, как известно, было решено отказать в предоставлении этой информации", – сказала Д. Вишинскене.

В постановлении суда отмечается, что правительственная канцелярия не предоставила никаких доказательств в пользу того, почему не могла раскрыть информацию о правительственном совещании в свете того, что такие ограничения были необходимы в рамках законов или для защиты прав и свобод других лиц.

Говоря об отказе восстановить уничтоженную аудиозапись и требовании к правительству это сделать, Д. Вишинскене отметила, что в данный момент нет реальной технической возможности для этого.

"Суды могут принимать лишь такие решения, могут подписывать лишь такую резолюцию, которую можно осуществить. Нельзя принимать решение, исполнение которого вызовет еще одно судебное разбирательство и создаст новые проблемы", – сказала судья.

Главный административный суд также не согласился с позицией суда более низкой инстанции о том, что предоставленный журналистам протокол совещания обеспечил право заявителей на получение и распространение правильной информации.

По мнению суда, содержание протокола, предоставленного заявителям, является более лаконичным и неинформативным, а стремление получить информацию о замечаниях членов правительства по проекту Закона об информировании общества не может оцениваться как желание получить избыточную информацию.

Это постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Журналисты обратились в суд, когда правительство отказалось предоставить аудиозапись совещания, состоявшегося в январе 2018 года, на котором рассматривался вопрос о возможности для журналистов безвозмездно пользоваться данными реестров.

Суд первой инстанции отклонил жалобу журналистов, они подали жалобу в апелляционном порядке.

Журналисты не согласились с решением Вильнюсского окружного административного суда о том, что протокол совещания является достаточной информацией для общества, поскольку совещания отражают лишь предварительные позиции политиков.

Журналисты, обжаловавшие решение, придерживаются позиции о том, что предоставление информации может ограничиваться только на конкретных, предусмотренных законом, основаниях, то есть, если речь идет о государственной безопасности, вопросах защиты личных данных. Эти вопросы на правительственном совещании не рассматривались.

После возникшего спора с журналистами правительство инициировало изменения к законам, в которых предусмотрено, что правительственные совещания не являются публичными. Они вступили в силу с января.

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