В каунасской психиатрической клинике ЧП: у пациента COVID-19, он отказался от лечения

Два врача жегждряйской психиатрической клиники находятся в самоизоляции – на коронавирус проверили почти 90 врачей и пациентов. Такие меры предприняли после того, как у одного из пациентов диагностировали COVID-19. Врачи сомневаются, что пациент заразился вирусом в больнице.

"15 июля пациент прибыл в I Алексотайское приемное отделение Психиатрической клиники Республиканской каунасской больницы. Его консультировал дежурный врач, он установил, что пациента необходимо оставить в стационаре.

Пациента проверили на COVID-19, его разместили в изоляционной палате. 16 июля был получен отрицательный результат, и пациента положили в Маряйскую больницу. 17 июля он письменно отказался от лечения, поэтому его выписали", – сказала специалист коммуникационного отдела Раминта Нагелите.

Через три дня, 20 июля того же человека на скорой привезли в приемное отделение Республиканской каунасской больницы на ул. Гиподромо, 13, симптомы с коронавирусом не были связаны.

"Его проверили на COVID-19, результат оказался положительный. После этого пациента перевезли в Инфекционное отделение Каунасской клинической больницы.

Сейчас ограничена госпитализация в Маряйской больнице. С пациентом близко контактировали два врача, оба они изолированы.

Кроме того, на COVID-19 проверили 88 работников персонала и пациентов. Пока все результаты отрицательные", – указала Нагелите.

"Поскольку неясно, с кем человек контактировал после выписки из Психиатрической клиники до повторной госпитализации, мы не думаем, что он заразился в больнице.

Больница соблюдает все профилактические меры: у работников и пациентов измеряют температуру, работники надевают защитные средства, персонал регулярно тестируют, ограничивают посещение пациентов", – сказано в пресс-релизе.

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