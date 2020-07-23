Как ливень может парализовать жизнь в государстве: что произошло в Центре регистра

После ливня в понедельник, во время которого произошли сбои в системе Центра регистра, все еще не работает e.sveikata и некоторые другие системы. Специалисты центра приносят извинения жителям и говорят, что делают все, чтобы как можно скорее восстановить работу системы.

Пресс-секретарь Центра регистра Миндаугас Самкус сказал, что в понедельник вечером через лопнувшую трубу дождевая вода залило помещение центра на ул. В.Кудиркос в столице.

"Само здание находится под горкой. Здание ступенчатой формы. Из-за этого даже кабинеты в этом здании находятся на нескольких этажах. Центр данных был оборудован на первом этаже. Когда смотришь с горы, он кажется подвалом. Но на деле это не так.

Этот центр был оборудован 15 лет назад с учетом всех требований. Там были применены инженерные решения, физическая защита от затопления и пожара", – сказал Самкус. Выяснилось, что труба выла не в помещении серверной.

"Вода попала из других помещений через щели в стенах, которые непонятно как появились", – сказал пресс-секретарь.

"Помещение сразу же привели в порядок. Трубу заделали. Однако эта ситуация показала, что место для серверной, вероятно, выбрано неподходящее.

Мы находимся на оживленной ул. В.Кудиркос. На другой стороне в последнее время шла интенсивная застройка. Наверное все вместе сошлось, вот и появились трещины в стенах. Точные причины должны указать эксперты", – сказал Самкус, заметив, что не может объяснить, почему в свое время для серверной выбрали именно такое место.

"Возможно, считали это место безопасным. Но сейчас мы видим, что нужно внести коррективы", – продолжил он, заметив, что от всех возможных угроз защититься невозможно.

"К сожалению, такое бывает во всем мире, серверные тонут, разваливаются – бывают землетрясения, торнадо, стихийные бедствия, в любое время что-то может произойти. Просто нужны планы восстановления баз и деятельности", – сказал Самкус, заметив, что необходим резервный центр данных, который работал бы параллельно с основным.

"В случае с e.sveikata у нас не было резервного центра. Мы знали, что такой риск существует, уже готовились создать резервный центр", – заметил он.

Сейчас e.sveikata восстанавливают, копируя данные. Процесс должен завершиться этой ночью. Сейчас переносят информацию и тестируют систему", – продолжил специалист.

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