Пополнившие батальон НАТО французские военные проведут презентацию в Рукле

В четверг в Йонавском районе Литвы, в Рукле, пополнившие батальон НАТО в Литве французские военные проведут презентацию.

В контингенте почти 300 военнослужащих, из них около 200 сформировали механизированную пехотную роту, еще около 100 военных выполняют административные и логистические задачи.

Рота французских военных - одна из маневренных рот боевой группы, она также служит в единицах боевой поддержки, в штабе боевой группы, сообщает Министерство обороны.

Как и другие контингенты боевой группы, французы привезли с собой в Литву боевую технику, технику, связанную с обеспечением и администрированием. Маневренная единица будет использовать боевые танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI.

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Численность боевой группы батальона передовых сил НАТО в Литве составляет более 1200 человек. Французы сменят военнослужащих из Хорватии.

Международный батальон НАТО в Литве размещен в феврале 2017 года, в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном в Литве осуществляет Германия. В нем служат и военные из других стран.

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