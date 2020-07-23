В Литве установили 9 новых случаев коронавируса

В среду в Литве установили 9 новых случаев коронавируса.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 23 июля:

В Литве подтверждены: 1960 случаев коронавируса

Болеют: 256 человек

За последние сутки установили: 9 случаев

От коронавируса скончались: 80

От других болезней скончались: 13 больных коронавирусом

Выздоровели: 1611

В изоляции находятся: 107

С июня зарегистрировали 75 привозных случаев.

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