По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 23 июля:
В Литве подтверждены: 1960 случаев коронавируса
Болеют: 256 человек
За последние сутки установили: 9 случаев
От коронавируса скончались: 80
От других болезней скончались: 13 больных коронавирусом
Выздоровели: 1611
В изоляции находятся: 107
С июня зарегистрировали 75 привозных случаев.
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