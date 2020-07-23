Коронавирус изменил привычки путешественников: билеты заранее не покупают

Литовская ассоциация туристической палаты отмечает, что путешественники интересуются горящими предложениями.

"Если раньше люди покупали поездку за год, то сейчас чаще ориентируются на горящие путевки, их волнует не цена, а возможность уехать", – сказала исполнительный директор ассоциации Милда Пляпите-Райнене.

"В начале недели покупают тур, и через несколько дней клиент уже летит в отпуск. (...) Эти перемены очевидны", – прибавила она. Пляпите-Райнене сказала, что за приобретенное в последнее время поездки клиенты не просят вернуть деньги.

Пляпите-Райнене акцентировала, что туроператоры не возят туристов в те страны, в которых уровень заболевания коронавируса приближается к 25 случаям на 100 000 жителей, отменяют таких маршруты.

Она указала, что туристический сектор постоянно следит за рекомендациями министерств, за списками третьих стран, в которые можно ездить, за показателями уровня заболеваемости в странах ЕС.

Минздрав Литвы каждую неделю объявляет список стран, в которых ситуация с коронавирусом сложная. Приехавшим из таких стран приходится проводить 14 дней в изоляции. С понедельника в этот список включили и Хорватию.

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