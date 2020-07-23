В Ниду – без драконовской платы за въезд: от переполненной "Ракеты" до бесплатной поездки на велосипеде

После того как экологический сбор за въезд в Нерингу увеличился до 30 евро, наступила пора искать альтернативные пути в Ниду.

Плата за въезд была увеличена с 20 июня. С учетом переправы на пароме, владельцам транспортных средств поездка обойдется в 42,7 евро.

Если вы планируете роскошный отдых в Неринге, то эта сумма вас вряд ли напугает. Но если вы располагаете скромным бюджетом, то можно воспользоваться альтернативой.

Ранее сообщалось, что никаких налогов не придется платить, если вы прилетите в Ниду на самолете или вертолете. Но понятно, такое себе могут позволить немногие.

Есть еще один вариант – общественный транспорт. Билет из Смильтине в Ниду стоит 4 евро. Переправа на пароме обойдется в 1 евро, итого 5 евро!

Но если вы едете из Вильнюса или Каунаса? Есть рейсы Вильнюс – Нида, например, в пятницу автобус выходит из Вильнюса в 7:00 и 8:00 ч. и едет в Ниду 6 часов. Билет в одну сторону стоит 26,4 евро, TOKS возит и велосипеды по 3 евро.

Из Каунаса в Ниду везут автобусы компании Kautrа, цена билета 24 евро, дорога займет 4 ч. Велосипеды эта компания везет бесплатно, только надо заранее бронировать место. Из Шяуляй и Паневежиса без пересадки в Ниду не доехать.

Из Клайпеды в Нерингу ходит Benas - современное пассажирское судно, рассчитанное на 50 пассажиров, 25 велосипедов. Оно заходит в Юодкранте (12 евро, детям, пенсионерам и инвалидам - 7 евро) и Ниду (15 евро, детям, пенсионерам и инвалидам - 9 евро). Лучше покупать билеты по интернету, поскольку на месте они будут на 1 евро дороже. Benas курсирует ежедневно.

В Юодкранте можно переправиться из Древерны, здесь курсирует паром Benas. Билет в одну сторону стоит 6 евро (за провоз велосипеда берут 1 евро). Обратный билет рекомендуется покупать сразу, поскольку потом может не остаться свободных мест.

Некоторые отдыхающие арендуют паром Benas и отправляются на нем в Ниду, такое удовольствие обойдется в 300 евро (путь займет 30-40 минут).

Из Минии и Уостадвариса в Ниду можно добраться на судне, стоимость поездки в обе стороны – 18 евро, в одну – 12 евро. Для детей соответственно 12 и 7 евро, за велосипед - 3 евро туда и обратно или 2 евро в одну сторону.

С начала июня из Каунаса в Ниду туристов возит быстроходная "Ракета"(путь занимает 4 часа). Она может взять на борт 58 человек. Стоимость билета – 51 евро, правда, билеты надо покупать заранее, поскольку, например, на конец июля свободных мест уже нет. Компания предлагает и поездку на микроавтобусе за 10 евро (в Ниду автобус едет через Панемуне, а назад люди вернутся на Raketa).

Если у вас есть деньги, можно арендовать судно. Например, 6-местный катер Baltic King стоит 70 евро в час, предлагают и целый пакет, например, 8-ми часовая поездка из Клайпеды в Юодкранте, Пярвалку, Ниду, Клайпеду – 350 евро, или 4-часовая до Юодкранте (Клайпеда– Юодкранте–Клайпеда) – 180 евро.

Если вы едете в Ниду на велосипеде, то за него на пароме придется заплатить 1 евро, а дальше проехать 52 км. Воду стоит взять с собой, поскольку купить ее сможете только в населенных пунктах.

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