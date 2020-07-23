Предупреждение: изолироваться гражданам Литвы, возможно, придется после приезда из еще одной страны

Поскольку в Испании быстро растет количество заболевших коронавирусом, Минздрав Литвы призывает путешественников оценить риск - возможно после возвращения из этой страны придется изолироваться. Если тенденция не изменится, то уже в пятницу эту страну включат в список стран, вернувшимся из которых придется изолироваться на 14 дней.

Сейчас изолироваться надо приезжим из стран, где уровень заболевания коронавирусом за последние 14 дней составляет больше 25 случаев на 100 000 жителей.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в последние дни этот показатель в Испании быстро рос и 22 июля составил 29,1 человек на 100 000 жителей. Список стран, в которых ситуация с коронавирусом сложная, обновляется каждую пятницу.

Сейчас в это списке 64 страны, в их числе – Беларусь, Болгария, Израиль, США, ОАЭ, Черногория, Хорватия, Сейшелы, Швеция и др.

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