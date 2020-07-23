Покупателям авто рекомендуют интересоваться покупкой, чтобы не было сюрпризов в Regitrа

В Литве с 1 июля при регистрации или перерегистрации автомобилей взимают дополнительный налог, который зависит от выбросов СО2. Покупателей просят интересоваться суммой налога перед оформлением документов. Иногда продавцы уверяют, что дополнительного налога не будет, а при регистрации выясняется, что это не так, и порой приходится платить по несколько сотен евро.

Налог платят, если выбросы СО2 составляют больше 130 г/км.

Представитель портала Autoplius.lt Матас Бузялис заметил в интервью Delfi, что о масштабах мошенничества пока говорить рано, но уже видно, что без обмана не обходится.

"Когда знаешь особенности литовского рынка подержанных авто, понимаешь, что вероятно, будут те, кто мало интересуртся выбросами CO2, если они не указаны в свидетельстве о регистрации. Без доступной базы данных о выбросах СО2 избежать таких накладок не удастся. Возможно, этого можно было бы избежать, если бы в договоре о купле-продаже указывали выбросы CO2", – сказал Бузялис.

Он рекомендует интересоваться этим показателем еще до подписания договора. По словам Бузялиса, чтобы выяснить этот показатель, достаточно базовой компьютерной грамотности и умения пользоваться Google. Он не скрывал, что доступная база данных помогла бы и работникам Regitrа, и покупателям автомобилей.

В комментарии Regitrа сказано, что автомобили регистрируют только после уплаты нового налога.

Regitra в настоящее время не планирует менять существующую форму договора о купле-продаже.

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