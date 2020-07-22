Налог на регистрацию автомобиля в Литве: собрали уже больше миллиона

Заместитель гендиректора Regitа Саулюс Шуминас сказал, что налог на регистрацию автомобиля в первые две недели июля заплатили 16 000 человек.

"За две недели до 21 июля было 8000 автомобилей, которые регистрировали в первый раз и 8000 автомобилей, у которых сменили хозяева - за них пришлось платить налог на регистрацию. Особых проблем с подсчетом налога не было", – сказал Шуминас на заседании комитета по охране окружающей среды в парламенте.

По его словам, пока собрали 1,5 млн. евро.

"Самая популярная группа - с 150 г/км до 180 г/км. Налог составляет 90-150 евро", – сказал Шуминас.

Канцлер министерства охраны окружающей среды Арминас Моцкявичюс сказал, что гибридные автомобили вызывают много вопросов.

"Так или иначе аккумулятор со временем приходит в негодность, если машина подержанная, то проезжает меньшее расстояние. Если автомобиль тяжелый и потребляет больше горючего, то он и загрязняет окружающую среду больше. (...) Международные неправительственные организации не считают гибриды, проезжающие до 50 км, автомобилями, которые способствуют снижению загрязнения", – сказал Моцкявичюс.

По его словам, были идеи изменить формулу подсчета для гибридов, но потом от них отказались.

"Я думаю, что этот вопрос будет решен в будущем при сотрудничестве с Regitra. Пока мы не видим необходимости менять закон и тратиться на дискуссии и исследования", – сказал он.

Напомним, что налог на регистрацию автомобилей ввели 1 июля. Платить надо, если показатель выбросов СО2 составляет больше 130 г/км.

Минимальная плата 13,5, а максимальная – 540 евро. Налог надо платить всякий раз при регистрации или перерегистрации авто. Исторические автомобили этим налогом не облагаются.

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