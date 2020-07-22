Вильнюсец, который на City Bee насмерть сбил человека, проведет за решеткой 6,5 лет

22 июля Вильнюсский окружной суд приговорил к 6,5 годам лишения свободы Раймундаса Савукинаса, который на автомобиле каршеринговой компании City Bee насмерть сбил человека.

Кроме того, Савукинаса на два года лишили водительских прав.

Родителям погибшей девушки должны заплатить по 58 000 евро в качестве возмещения морального ущерба. Еще 4000 евро он должен заплатить другу погибшей.

Суд решил, что моральный ущерб солидарно должны возместить Савукинас и каршеринговая компания City Bee.

По словам судьи Юргиты Мачёните, компания в ответе за то, что не пресекла возможность использования автомобилей пьяными водителями. Судья отметила, что этой трагедии можно было избежать, если бы перед выдачей автомобиля можно было убедиться в трезвости водителя.

Савукинас также должен возместить компании City Bee ущерб на сумму 10 000 евро и еще почти 10 000 евро – страховой компании.

Еще 4000 евро он должен заплатить в качестве возмещения ущерба, нанесенного владелице другого транспортного средства.

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