Новые данные об употреблении алкоголя в Литве: в группе до 30 лет количество пьющих увеличилось в два раза

Пропорция пьющих и непьющих жителей Литвы не меняется, таковы данные нового исследования, проведенного Вильнюсским университета. По словам ученых, обобщенные данные оказали, что для того, чтобы изменить привычки, вместо политики запрета нужно проводить политику социального доверия.

Ясно видна тенденция – в течение 4 лет группа пьющих помолодела – в группе до 30 лет количество пьющих увеличилось с 10% до 21%.

Особенно увеличилось количество людей пьющих по поводу – в год на 4 и 2%, в 2019 г. это была половина от всех участников опроса.

"В целом культура проведения досуга меняется, на это важно обратить внимание, когда говорим об алкогольной политике – сейчас нужны не запреты, а социальное доверие. Хватит относится к людям как к недорослям", – сказала доцент Вильнюсского университета Вита Карпушкене.

В ходе исследования выделили четыре группы: пьянствующие, регулярно выпивающие, выпивающие по поводу и те, кто в последние 12 месяцев не пил вообще.

Согласно исследованию, пьянствующие, это те люди, которые пьют часто и помногу (каждый день или 2-4 раза в неделю выпивают 20 стандартных единиц алкоголя). Их количество остается стабильным - 5% от всех участников опроса, однако количество выпитого алкоголя на человека уменьшилось. Карпушкене сказала, что ситуация улучшается с 2015 года (тогда на одного жителя приходилось 15 л чистого алкоголя, а сейчас меньше 12 л).

Чаще всего в Литве пьют пиво.

"Мы страна людей, пьющих пиво, но рядом идут и крепкие напитки", – сказала Карпушкене.

В группе пьянствующих 90% - мужчины, из них треть – 60 лет и старше. 59% - сельские жители, большинство со средним образованием или ниже среднего.

"Введенные меры не заставили людей в последние 12 месяцев меньше пить", – заметила Карпушкене.

Исследование показало, что в группе пьянствующих и регулярно употребляющих алкоголь стало больше тех, кто пьет на работе. Как и прежде, велик процент пьющих дома или в гостях.

В группе пьянствующих таких 100%, а регулярно выпивающих – 99%.

"Хорошая новость, что за неделю люди выпивают меньше алкоголя. Особенно это заметно в группе пьянствующих", – сообщила специалист. Водка, крепленое вино и крепкое пиво - это напитки людей из этой группы. Натуральное вино, сидр, виски, бренди чаще пьют выпивающие по поводу. Стали больше пить в барах во время мероприятий.

Преподаватель Экономического факультета ВУ Аушрите Растенене сказала, что, в соответствии со статистикой, каждый год сокращается количество людей, которые пытались бросить пить. А нелегального алкоголя покупают столько же, сколько покупали прежде.

"Как люди оценивают меры, предпринятые правительством? <...> В прошлом году хуже всего оценивали повышение акцизов, одобряли повышение возрастного ценза и запрет рекламы", – сказала Растенене.

Однако, согласно статистике, ограничение торговли и рекламы не влияют или скорее не влияют на пьющих – так считают 83% респондентов.

Согласно исследованию, в Литву привозят немного алкоголя. Однако большую часть привозного везут из Польши и Латвии. Растет количество ввозимого пива и крепких напитков.

По словам ученого Альгирдаса Барткуса, который исследовал политику акцизов в Литве и ЕС, негативно оценили именно повышение акциза – 32%.

"Акциз слишком высок на алкоголь всех видов – крепкие напитки, пиво, вино. Если оценивать факторы в разных странах, то видно, что акцизы в разных странах зависят от доходов жителей, налогов и акцизов в соседних странах", – сказал Барткус.

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