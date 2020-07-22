После соглашения саммита ЕС по фонду восстановления дискуссии переходят в Сейм

После того, как руководители Евросоюза договорились о Фонде оживления экономики, дискуссии по нему в среду перенеслись в Сейм Литвы.

Парламенты стран ЕС в ближайшие месяцы должны определиться по вопросу о том, разрешать ли Еврокомиссии на международных рынках взять в кредит 750 млрд евро, чтобы на эти средства оказать помощь странам, пострадавшим от коронакризиса.

"Средства оживления ЕС потребуют изменения решения о собственных ресурсах и для этого необходимо не только единогласное одобрение стран-членов ЕС, но и ратификация согласно требованиям национальных конституций", – сказал BNS глава представительства Еврокомиссии в Литве Арнолдас Пранцкявичюс.

По его словам, ЕК надеется, что это произойдет как можно скорее, чтобы уже с первого января следующего года фонд мог бы начать действовать, и чтобы деньги могли поступить странам-членам.

Комитет по Европейским делам Сейма планирует рассмотреть этот вопрос в среду. По словам председателя комитета, "социал-трудовика" Гедиминаса Киркиласа, парламентарии выслушают мнения юристов по ратификации.

Политик также сказал BNS, что новый план оживления экономики поможет не только Литве, но и всему ЕС "встать на ноги" после кризиса, вызванного коронавирусом.

"Пакет оживления экономики очень важен, этот план направлен на "зеленую" экономику, цифровизацию, информационные технологи, большинство экспертов оценивают этот план как очень хороший. Если этот план будет осуществлен, то это будет действительно полезно, а риски –лишь теоретические и гипотетические", – сказал глава комитета BNS.

Лидер оппозиции, консерватор Габриэлюс Ландсбергис, в свою очередь, обратил внимание на то, что Литва своим бюджетом гарантирует долг и других государств, поэтому необходим внимательный контроль над расходами.

"Мы не должны забывать, что это заимствованные деньги. Литовским бюджетом будет гарантирован и долг других государств – иными словами Литва также будет ответственна за те деньги, которые выделяются Италии и Испании", – сказал BNS Г. Ландсбергис.

"Поскольку это заимствованные средства, наша ответственность за разумное использование этих денег еще выше", – добавил лидер консерваторов.

Принятое в Брюсселе решение о выделении помощи пострадавшим от коронавируса странам из общего кредита в размере 750 млрд евро - это исторический шаг в направлении углубленной фискальной интеграции ЕС. В качестве безвозмездной помощи странам будет выделено 390 млрд евро, остальные средства будут выделяться в виде кредитов. Из нового Фонда восстановления европейской экономики Литва должна получить 2,4 млрд евро субсидий и до 3 млрд евро кредитов.

Европейские лидеры также утвердили бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере более одного триллиона евро. Его ратификация в Сейме не требуется.

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