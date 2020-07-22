Погода в Литве напомнит осеннюю: порывистый ветер и прохлада

Сегодня погоду в Литве обусловит южная часть активного циклона. Пройдет еще один холодный атмосферный фронт. Днем будет облачно с прояснениями. Время от времени будут идти дожди, местами с грозами. Больше осадков ожидается на севере. Разыграется холодный западный, северо-западный ветер. Порывы ветра составят 15–20 м/с. Воздух прогреется всего до 16–18 на западе и на севере и 20–21 градуса на юге страны.

В четверг ночью осадков ожидается немного, будет больше прояснений. Немного успокоится ветер. Ночью температура снизится до 8–13 градусов, прохладнее всего будет на востоке страны.

Днем снова увеличится облачность. Снова пройдут дожди, местами с грозами. На юге осадки будут небольшими. Будет дуть сильный ветер - 15 м/с. Днем будет 16–21 градус тепла.

В пятницу ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие дожди. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью будет 8–13, у моря 14–16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18–23, на юго-востоке до 25 градусов тепла.

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